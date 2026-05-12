Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Apolda (ots)

An der Kreuzung Stobraer Straße / Burkhardtstraße in Apolda kam es gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegevorgang geriet hier ein Autofahrer in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einen Ford zusammen. Der Ford-Fahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell