LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Apolda (ots)
An der Kreuzung Stobraer Straße / Burkhardtstraße in Apolda kam es gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegevorgang geriet hier ein Autofahrer in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einen Ford zusammen. Der Ford-Fahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.
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