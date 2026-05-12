PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Apolda (ots)

An der Kreuzung Stobraer Straße / Burkhardtstraße in Apolda kam es gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall. Beim Abbiegevorgang geriet hier ein Autofahrer in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einen Ford zusammen. Der Ford-Fahrer verletzte sich durch den Aufprall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 13:01

    LPI-J: Minibagger gestohlen und wiederaufgefunden

    Großheringen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 06.05. und 07.06.2026 wurde von einer Baustelle in Erfurt ein Minibagger gestohlen, welcher gestern Dank eines Hinweises wiedergefunden werden konnte. Der Bagger wurde auf einem Parkplatz in Großheringen abgestellt. Ohne jegliche Beschädigungen konnte der Bagger seinem Besitzer wieder übergeben werden. Der Dieb konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen, welche ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:45

    LPI-J: Büros in Klinik durchwühlt

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag, dem 08.05.2026, bis Montagmorgen Zutritt zu mehreren Büroräumen einer Klinik in Bad Berka. Der Vorfall wurde am Montagmittag bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der oder die Täter vermutlich unter Nutzung eines Transponders in insgesamt drei Büroräume der Verwaltung. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 08:45

    LPI-J: Fahrrad und 11-jährige Besitzerin wieder vereint

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Manchmal nehmen Geschichten tatsächlich eine überraschende Wendung: Ein Vater meldete sich Montagmittag bei der Polizei in Weimar, nachdem das bereits Ende April gestohlene Fahrrad seiner 11-jährigen Tochter plötzlich wieder am Gymnasium der Tochter auftauchte - allerdings mit einem anderen Schloss gesichert. Dank eines Fotos, auf welchem markante Merkmale wie eine auffällige Klingel, ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren