Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Täter werfen Pkw-Scheibe mit Stein ein - Zeugen gesucht

Fröndenberg (ots)

Am Dienstag (21.04.2026) haben Unbekannte die Scheibe eines auf einem Friedhof geparkten Pkw am Strickherdicker Weg in Fröndenberg eingeworfen.

Mit einem Stein schlugen sie zwischen 12:30 Uhr und 13:50 Uhr die Scheibe ein und entwendeten eine Handtasche samt Bargeld, Buch und Tablet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Hier sind einfache, aber wirkungsvolle Tipps, um mögliche Diebe abzuhalten und damit Sie sich gegen Diebstahl aus Ihrem Fahrzeug schützen können:

Fahrzeuge sind keine Tresore - jegliche Wertgegenstände sind aus dem Auto zu entfernen: Nehmen Sie Taschen, Rucksäcke, Laptops, Handys und andere wertvolle Dinge immer mit, auch wenn Sie Ihr Fahrzeug nur kurz verlassen. Lassen Sie keine Ausweise oder Fahrzeugpapiere im Pkw.

Fenster und Türen immer schließen: Auch wenn Sie nur kurz aussteigen, achten Sie darauf, dass alle Fenster und Türen richtig verschlossen sind. Ein offenes Fenster ist eine willkommene Einladung für Diebe!

Parken Sie an gut beleuchteten und belebten Orten: Suchen Sie Parkplätze in gut sichtbaren Bereichen.

Navi-Halterung entfernen: Auch Saugnapf-Halterungen von Navis und Handys an der Scheibe signalisieren Dieben, dass sich ein elektronisches Gerät im Pkw befinden könnte.

Helfen Sie mit, Diebstahl zu verhindern - melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei der Polizei!

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