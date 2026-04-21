Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugenaufruf nach Brand von PKW und Wohnmobil

Unna (ots)

Am 29.03.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zu zwei Fahrzeugbränden in Unna-Königsborn. Ein PKW und ein Wohnmobil brannten dabei komplett aus.

Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Es liegen Erkenntnisse vor, dass sich zum Tatzeitraum (05.30 Uhr - 06.00 Uhr) mehrere Personen im Bereich der Tatörtlichkeiten, an der Friedrich-List-Straße zwischen der Kreuzung Untere Husemannstraße und der Einmündung Wiesenstraße, aufgehalten haben.

Diese Personen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Unna aufzunehmen. Bei den Personen handelt es sich gegebenenfalls um wichtige Zeugen, auch wenn die Personen derzeit davon ausgehen sollten, keine unmittelbaren Beobachtungen gemacht zu haben, welche im Zusammenhang mit dem Brand stehen.

Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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