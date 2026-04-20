Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bürgersprechstunde mit den Polizeihauptkommissaren Markus Störtkuhl und Björn Kretschmann

Bergkamen (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Markus Störtkuhl und Björn Kretschmann bieten am Donnerstag, den 23.04.2026 eine gemeinsame Bürgersprechstunde an.

Von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr sind die beiden für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Bergkamener Wochenmarkt zu finden.

Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie direkt vor Ort all Ihre Fragen, Sorgen und Nöte los.

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