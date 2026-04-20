POL-UN: Schwerte - Mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff aus Lkw entwendet
Schwerte (ots)
Zwischen Samstag (18.04.2026), 08:00 Uhr und Montag (20.04.2026), 02:30 Uhr haben unbekannte Täter mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Lkw an der Straße "Binnerheide" in Schwerte entwendet.
Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern machen?
Diese sind bitte an die Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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