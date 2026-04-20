PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff aus Lkw entwendet

Schwerte (ots)

Zwischen Samstag (18.04.2026), 08:00 Uhr und Montag (20.04.2026), 02:30 Uhr haben unbekannte Täter mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Lkw an der Straße "Binnerheide" in Schwerte entwendet.

Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern machen?

Diese sind bitte an die Polizei in Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 08:07

    POL-UN: Unna - Brand einer Doppelgarage

    Unna (ots) - Am frühen Morgen des 19.04.2026, gegen 02:00 Uhr, kam es am Massener Hellweg zu einem Brand einer Doppelgarage. Hierbei wurden die darin befindlichen Sachen durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen; für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer Auffälliges beobachtet hat, oder sachdienliche Angaben ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 07:41

    POL-UN: Unna - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Unna (ots) - Am Freitag (17.04.2026) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Hansastraße in Höhe der Kreuzung Reckerdingsweg/Virchowstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Eine 56-jährige Frau aus Unna fuhr mit ihrem PKW auf der Hansastraße in Richtung Westen. Sie wollte vor dem Abbiegen nach rechts in den Reckerdingsweg einen nachfolgenden Radfahrer an sich vorbeifahren lassen und bremste dafür ab. Der ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 08:40

    POL-UN: Handtaschenraub auf Friedhof

    Werne (ots) - Am Donnerstagmittag (16.03.2026) befand sich eine 65-jährige Wernerin auf dem Friedhof Südring in Werne. Sie saß zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr auf einer Parkbank, als sie von hinten durch eine bislang unbekannte männliche Person nach vorne geschubst wurde. Die 65-Jährige fiel auf die Knie, blieb aber unverletzt. Eine weitere unbekannte männliche Person trat ebenfalls von hinten an die Frau heran und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren