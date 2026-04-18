POL-UN: Unna - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Unna (ots)
Am Freitag (17.04.2026) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Hansastraße in Höhe der Kreuzung Reckerdingsweg/Virchowstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Eine 56-jährige Frau aus Unna fuhr mit ihrem PKW auf der Hansastraße in Richtung Westen. Sie wollte vor dem Abbiegen nach rechts in den Reckerdingsweg einen nachfolgenden Radfahrer an sich vorbeifahren lassen und bremste dafür ab. Der 43-jährige Radfahrer aus Unna bemerkte dies offenbar zu spät, fuhr auf ihren PKW auf und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der Sachschaden an PKW und Fahrrad wird insgesamt auf etwa 600 Euro geschätzt.
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