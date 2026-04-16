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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Schwerte (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) kam es gegen 16.45 Uhr an der Einmündung Friedhofstraße/Am Stemmert zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Die 59-jährige Schwerterin beabsichtigte, mit ihrem Fahrrad über einen abgesenkten Bordstein zu fahren, und stürzte dabei. Aufgrund der dadurch erlittenen Verletzung wurde die Schwerterin in ein Krankenhaus verbracht.

Der Einmündungsbereich war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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