Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Schwerte (ots)

Am Mittwoch (15.04.2026) kam es gegen 16.45 Uhr an der Einmündung Friedhofstraße/Am Stemmert zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Die 59-jährige Schwerterin beabsichtigte, mit ihrem Fahrrad über einen abgesenkten Bordstein zu fahren, und stürzte dabei. Aufgrund der dadurch erlittenen Verletzung wurde die Schwerterin in ein Krankenhaus verbracht.

Der Einmündungsbereich war während der Unfallaufnahme gesperrt.

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