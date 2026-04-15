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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Behördenübergreifender Sondereinsatz der KPB Unna und des Bundesamts für Logistik und Mobilität

Fröndenberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Unna führte am Mittwoch (15.04.2026) gemeinsam mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) in Fröndenberg Verkehrskontrollen durch.

Zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr konnten am Ausbauende der B 233 insgesamt 35 Verstöße festgestellt werden.

Darunter fallen 14 Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalgesetz, wie beispielsweise der Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten oder Dokumentationspflichten. Weiterhin konnten zehn unzureichende Ladungssicherungen ermittelt werden, wovon eine einen Gefahrguttransport umfasste.

Weitere Verstöße konnten im Bereich des Abfallrechts, wegen technischer Mängel, der Manipulation des Motorsteuergerätes und auch im Bereich der Kabotage festgestellt werden.

Zusätzlich wurden vier Mängelkarten gefertigt und ein Bericht an das Amt für Arbeitsschutz aufgrund einer defekten Hubladebühne verfasst.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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