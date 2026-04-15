Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: NACHTRAGSMELDUNG: Schwerte - Frau stürzt in Bus und verletzt sich dabei schwer

Schwerte (ots)

Bezüglich der am Mittwoch, 15.04.2026, veröffentlichten Pressemeldung "Schwerte - Frau stürzt in Bus und verletzt sich dabei schwer" wurde im Nachtrag die Unfallörtlichkeit geändert.

Es kam nicht am Schwerter Bahnhof zum Unfall, sondern an der Haltestelle "Amtshaus" in Schwerte-Ergste.

Zudem wird keine im Bus befindliche Person mit Fahrrad gesucht, sondern eine weibliche Person, die als Fahrgast mit in dem Linienbus war. Laut Zeugenaussagen hätte sie weitere Hinweise zu dem Unfallhergang.

Die weibliche Person möge sich bitte dringend bei der Polizei Schwerte melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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