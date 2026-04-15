Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Raub in Blumengeschäft

Bergkamen (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.03.2026) betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, gegen 16:15 Uhr, ein Blumengeschäft an der Landwehrstraße.

Der unbekannte Mann wies die Mitarbeiterin an, die Kasse zu öffnen. Hierbei gestikulierte er bedrohlich mit seinen Händen, welche in den Taschen seiner Jacke steckten. Die Mitarbeiterin kam der Aufforderung des Mannes nicht nach. Stattdessen wandte sie sich vom Verkaufstresen ab, um ihre Vorgesetzte zu informieren. Zwischenzeitig ging der Tatverdächtige um den Tresen herum und zog den Schlüssel der Registrierkasse ab.

Mit diesem flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung.

Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, der Täter kann aber folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 25 Jahre alt - schlanke Statur - leicht dunkelhäutig - graues Basecap - dunkle Jacke - helle Jeanshose - keinen Bart

Wer kann noch weitere Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen machen? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 02303-921-0.

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