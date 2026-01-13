Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Eine Weinschorle hat beinahe Konsequenzen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.11.2026 um 01:00 Uhr wurde eine 35-Jährige mit ihrem VW Transporter einer Verkehrskontrolle in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. unterzogen. Bei der Dame konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Hierzu gab diese an, eine Weinschorle konsumiert habe. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 0,57 Promille, weshalb mit der Fahrerin ein gerichtsverwertbarer Test in der Dienststelle wenig später durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 0,46 Promille an, weshalb der Dame bis zur Erreichung der Fahrtüchtigkeit die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizei möchte hiermit darauf hinweisen, dass auch schon geringste Mengen an Alkohol zu nicht unerheblichen Konsequenzen führen können.

