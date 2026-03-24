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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mayen, B258 (ots)

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienst, der Feuerwehr, sowie der Polizei Mayen im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme auf der B258 zwischen der AS Mayen und Monreal.

In diesem Streckenabschnitt kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Eine Vollsperrung für diesen Bereich wurde eingerichtet.

Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

PHK C. Schmitz

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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