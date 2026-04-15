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POL-UN: Selm - Schneller Fahndungs- und Ermittlungserfolg der Polizei Werne

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Selm (ots)

In der Nacht von Montag (13.04.2026) auf Dienstag (14.04.2026) wurde aus einem Carport an der Straße "Mergelkamp" in Selm ein Fahrrad entwendet.

Anhand von Zeugenhinweisen konnte ein 38-jähriger Selmer als Täter ermittelt werden.

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem Selmer konnte am Mittwoch, 15.04.2026, das entwendete Fahrrad aufgefunden und an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Weiterhin wurden im Rahmen der Durchsuchung diverse Gegenstände gefunden, die vermutlich aus anderen Straftaten im Bereich Selm stammen.

Der oder die Eigentümer der Gegenstände werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 02303 921 0 zu melden. Der Kontakt kann auch gerne per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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