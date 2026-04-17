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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Handtaschenraub auf Friedhof

Werne (ots)

Am Donnerstagmittag (16.03.2026) befand sich eine 65-jährige Wernerin auf dem Friedhof Südring in Werne. Sie saß zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr auf einer Parkbank, als sie von hinten durch eine bislang unbekannte männliche Person nach vorne geschubst wurde. Die 65-Jährige fiel auf die Knie, blieb aber unverletzt.

Eine weitere unbekannte männliche Person trat ebenfalls von hinten an die Frau heran und entriss ihr die Handtasche mitsamt ihrem Inhalt. Die Tasche hatte die Geschädigte zuvor an der Schulter getragen.

Mit der Handtasche flüchteten die beiden unbekannten Männer anschließend in unbekannte verschiedene Richtungen.

Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, die Täter können aber folgendermaßen beschrieben werden:

1.	Täter:
-	Männlich
-	Ca. 165 cm groß
-	Dunkler Hoodie
2.	Täter:
-	Männlich
-	Ca. 180 cm groß
-	Dunkler Hoodie

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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