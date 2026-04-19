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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand einer Doppelgarage

Unna (ots)

Am frühen Morgen des 19.04.2026, gegen 02:00 Uhr, kam es am Massener Hellweg zu einem Brand einer Doppelgarage. Hierbei wurden die darin befindlichen Sachen durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen; für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer Auffälliges beobachtet hat, oder sachdienliche Angaben tätigen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der 110, oder der 02303-9213120, oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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