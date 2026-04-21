Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Tödlicher Arbeitsunfall in Industriefirma

Unna (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21.04.2026) kam es gegen 02.00 Uhr in einer Firma in Unna zu einem Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang.

Dabei verstarb ein 61-jähriger Mann aus Unna.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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