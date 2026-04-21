POL-UN: Tödlicher Arbeitsunfall in Industriefirma
Unna (ots)
Am frühen Dienstagmorgen (21.04.2026) kam es gegen 02.00 Uhr in einer Firma in Unna zu einem Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang.
Dabei verstarb ein 61-jähriger Mann aus Unna.
Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell