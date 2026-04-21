Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Holzwickede lädt ein

Holzwickede (ots)

Am Freitag, 24.04.2026 laden in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz, zu ihrer April-Sprechstunde auf den Wochenmarkt in Holzwickede ein.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen.

Anliegen, Sorgen, Wünsche - all das kann in persönlichen Gesprächen mitgeteilt werden.

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