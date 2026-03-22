PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unbekannte versuchen Wohnwagen zu entwenden

Heek (ots)

Tatort: Heek, Eper Straße;

Tatzeit: 21.03.2026, 20.30 Uhr;

Einen Wohnwagen versucht zu entwenden haben bislang unbekannte Täter am Samstagabend in Heek. Der Anhänger stand auf einem Privatgrundstück an der Eper Straße. Die Diebe hantierten gegen 20.30 Uhr lautstark an dem Wohnwagenschloss, als ein Zeuge auf sie aufmerksam wurde und sie entdeckte. Nach dem Aufeinandertreffen flüchteten die Unbekannten mit ihrem Pkw in Richtung Epe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 10:52

    POL-BOR: Borken - Autofahrer kollidiert mit Schutzplanke/ Verursacher flüchtet

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, B 67; Unfallzeit: 20.03.2026, 17.30 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf der B67 in Borken. Ein 27-Jähriger befuhr am Freitag gegen 17.10 Uhr die B67 in Richtung Münster. Im zweispurigen Bereich zwischen den Abfahrten Borken-Ost und Borken-Gemen überholte ihn, seinen Angaben zu Folge, ein ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 10:50

    POL-BOR: Borken - Unbekannter begeht Unfallflucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Schmiedegasse; Unfallzeit: 20.03.2026, zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr; Einen geparkten Pkw erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Der schwarze BMW parkte am Freitag zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Schmiedegasse. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der rechten Seite und entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 10:48

    POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Zum Alten Zollhaus; Tatzeit: 20.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr; Beschädigungen an ihrer Haustür feststellen musste eine Hausbewohnerin am Freitagabend in Bocholt. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Straße Zum Alten Zollhaus zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren