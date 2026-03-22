Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unbekannte versuchen Wohnwagen zu entwenden

Heek (ots)

Tatort: Heek, Eper Straße;

Tatzeit: 21.03.2026, 20.30 Uhr;

Einen Wohnwagen versucht zu entwenden haben bislang unbekannte Täter am Samstagabend in Heek. Der Anhänger stand auf einem Privatgrundstück an der Eper Straße. Die Diebe hantierten gegen 20.30 Uhr lautstark an dem Wohnwagenschloss, als ein Zeuge auf sie aufmerksam wurde und sie entdeckte. Nach dem Aufeinandertreffen flüchteten die Unbekannten mit ihrem Pkw in Richtung Epe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

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