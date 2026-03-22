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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannter begeht Unfallflucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Schmiedegasse;

Unfallzeit: 20.03.2026, zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr;

Einen geparkten Pkw erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Der schwarze BMW parkte am Freitag zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Schmiedegasse. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der rechten Seite und entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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