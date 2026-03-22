PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrer kollidiert mit Schutzplanke/ Verursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B 67;

Unfallzeit: 20.03.2026, 17.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf der B67 in Borken. Ein 27-Jähriger befuhr am Freitag gegen 17.10 Uhr die B67 in Richtung Münster. Im zweispurigen Bereich zwischen den Abfahrten Borken-Ost und Borken-Gemen überholte ihn, seinen Angaben zu Folge, ein bislang unbekannter Autofahrer. Dieser wechselte nach dem Überholmanöver zu früh zurück auf die rechte Spur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann aus Kleve mit seinem Auto aus und kollidierte mit einer Schutzplanke. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 10:50

    POL-BOR: Borken - Unbekannter begeht Unfallflucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Schmiedegasse; Unfallzeit: 20.03.2026, zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr; Einen geparkten Pkw erheblich beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Borken. Der schwarze BMW parkte am Freitag zwischen 12.35 Uhr und 14.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Schmiedegasse. Der Flüchtige beschädigte den Wagen an der rechten Seite und entfernte sich nach dem Unfall, ohne seinen ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 10:48

    POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Zum Alten Zollhaus; Tatzeit: 20.03.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr; Beschädigungen an ihrer Haustür feststellen musste eine Hausbewohnerin am Freitagabend in Bocholt. Nach ersten Erkenntnissen versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Straße Zum Alten Zollhaus zu verschaffen. Die Tür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

    mehr
  • 22.03.2026 – 10:48

    POL-BOR: Ahaus -Zusammenstoß mit Fußgängerin/ E-Scooter-Fahrerin flüchtet

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße / Gartenstiege; Unfallzeit: 20.03.2026, 12.40 Uhr; Nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin flüchtete eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin am Freitagmittag in Ahaus. Eine 61-jährige Fußgängerin schob ihr Fahrrad am Freitag gegen 12.40 Uhr entlang der Bahnhofstraße, als es in Höhe der Gartenstiege zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren