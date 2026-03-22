Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrer kollidiert mit Schutzplanke/ Verursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, B 67;

Unfallzeit: 20.03.2026, 17.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf der B67 in Borken. Ein 27-Jähriger befuhr am Freitag gegen 17.10 Uhr die B67 in Richtung Münster. Im zweispurigen Bereich zwischen den Abfahrten Borken-Ost und Borken-Gemen überholte ihn, seinen Angaben zu Folge, ein bislang unbekannter Autofahrer. Dieser wechselte nach dem Überholmanöver zu früh zurück auf die rechte Spur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mann aus Kleve mit seinem Auto aus und kollidierte mit einer Schutzplanke. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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