Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Bereich der Klosterlausnitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Grenzstraße und wollte nach links auf die Klosterlausnitzer Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An beiden Pkw entstand Sachschaden, die Fahrzeuge blieben jedoch fahrbereit.

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