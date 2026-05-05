Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall bei Lamspringe

eine Person verletzt

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Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). Am Dienstagnachmittag, 05. Mai 2026, kam es auf der Kreisstraße 317 zwischen Lamspringe und Wöllersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 79-jähriger Autofahrer die Strecke aus Richtung Lamspringe kommend. Im Bereich eines geraden Anstiegs geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Hildesheim gebracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Neben einer Funkstreife des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth waren die Freiwillige Feuerwehr Neuhof, ein örtliches Abschleppunternehmen sowie die Untere Wasserbehörde im Einsatz. Zur Durchführung der Unfallmaßnahmen war die Kreisstraße für rund eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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