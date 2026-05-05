Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Eimsen

Hildesheim (ots)

Eimsen (hel) - Am 05.05.2026 kam es gegen 09:00 Uhr auf der K408 zwischen Wettensen und Eimsen im dortigen Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall. Der Führer eines Pkw fuhr aus Richtung Wettensen kommend fälschlicherweise in den abgesperrten Baustellenbereich. Als er aus diesem wieder zurück auf die einzige Fahrspur fahren wollte übersah er den aus Richtung Wettensen kommenden Transporter, welcher den einspurigen Baustellenbereich in Fahrtrichtung Eimsen passierte. Nach der folgenden Kollision zwischen beiden Fahrzeugen setzte der Transporter seine Fahrt fort, ohne sich zugunsten des Unfallverursachers um die Schadensregulierung zu bemühen, und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort.

Der flüchtige Transporter ist Weiß und weist einen Kastenaufbau auf.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Transporter sowie dessen Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei in Alfeld zu melden.

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