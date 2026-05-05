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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Hildesheim verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstagabend (02.05.2026) an der Kreuzung Schuhstraße Ecke Bohlweg ereignete und bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll eine 21-jährige Autofahrerin mit einem schwarzen Seat gegen 21:10 Uhr aus der Schuhstraße nach links in den Bohlweg abgebogen sein. In diesem Moment habe eine 31-jährige Fußgängerin die dortige Fußgängerfurt vom Pfaffenstieg kommend in Richtung Schuhstraße überquert. Hierbei habe sie dem Pkw ausweichen müssen und sei gestürzt. Die Autofahrerin soll ohne anzuhalten weitergefahren sein.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die leichtverletzte Fußgängerin später in ein Krankenhaus.

Die 21-Jährige wurde mit ihrem Auto kurz nach dem Unfall von der Polizei im Nahbereich angetroffen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Darüber hinaus wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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