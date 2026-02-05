Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Braunschweig (ots)

BS-Heidberg, Magdeburgstraße

18.01.26, 14.00 Uhr

Zeugenaufruf

Bereits am 18. Januar kam es im Kreuzungsbereich Magdeburgstraße/Ascherslebenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Schwarzen Mini Cooper.

Die 65-jährige Radfahrerin befuhr dabei die Magdeburgstraße, von der Hallestraße kommend, in Richtung Ascherslebenstraße. Beim Passieren des Kreuzungsbereiches kam aus der Ascherslebenstraße ein vorfahrtberechtigter schwarzer Mini Cooper, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte dabei auf die Straße und verletzte sich u.a. am Knie.

Der Fahrer des schwarzen Minis und eine unbeteiligte Zeugin halfen der Frau anschließend auf, entfernten sich dann jedoch vom Unfallort.

Die verletzte Fahrradfahrerin meldete den Unfall erst am vergangenen Dienstag per Online-Anzeige, nachdem sie erfahren hatte, dass ihre Knieverletzung operativ behandelt werden muss.

Im Rahmen nun eingeleiteter Unfallermittlungen wird deshalb u.a. nach dem Fahrer des Mini Cooper, der Ersthelferin und weiteren Zeugen des Vorfalls gesucht.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell