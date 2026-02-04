Polizei Braunschweig

POL-BS: Offizielle Amtseinführung von Kriminaldirektorin Imke Krysta

Braunschweig (ots)

Salzgitter, 04.02.2025

Die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel hat nun offiziell eine neue Leiterin: Kriminaldirektorin Imke Krysta, die die Geschäfte der Inspektion bereits seit dem 01. Juni 2025 als Abwesenheitsvertretung des vorherigen Inspektionsleiters Volker Warnecke leitete, wurde heute im Rahmen einer Feierstunde in ihr Amt eingeführt.

"Ich freue mich, Imke Krysta nun heute offiziell zu ihrem Amt als Leiterin der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel beglückwünschen zu dürfen", betonte Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig, bei der Amtseinführung. "Ich bin davon überzeugt, dass sie an ihre bisherige hervorragende Arbeit anknüpfen und die Inspektion weiterhin mit viel Engagement und modernen Impulsen führen wird."

Auch Imke Krysta blickt ihrem weiteren beruflichen Weg positiv entgegen: "Mit der Übernahme der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel verbinde ich Verantwortung, Haltung und Vertrauen - nach innen wie nach außen. Unser Auftrag ist es, für die Bürgerinnen und Bürger eine verlässliche Polizei zu sein, die professionell handelt und dort präsent ist, wo Menschen Schutz und Unterstützung brauchen", erklärte die Kriminaldirektorin.

Imke Krysta trat im Jahre 2000 in den Polizeidienst ein und war davon über zehn Jahre in verschiedenen Verwendungen innerhalb der Polizeidirektion Braunschweig tätig. Nach Abschluss ihres Masterstudiums des ehemals höheren Dienstes übernahm die gebürtige Hannoveranerin im Oktober 2014 die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt. Im Anschluss war sie zweieinhalb Jahre für die Leitung des Polizeikommissariats Helmstedt verantwortlich, bevor sie von Oktober 2021 bis Februar 2024 die Leitung des Dezernates für Kriminalitätsbekämpfung und Prävention in der Polizeidirektion Braunschweig übernahm. Zuletzt verantwortete Imke Krysta die Geschicke des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Braunschweig, bevor sie als Abwesenheitsvertreterin von Volker Warnecke die Leitung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel übernahm.

