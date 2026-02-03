Polizei Braunschweig

POL-BS: Umfangreiche Suche nach vermisster Person

Braunschweig (ots)

Weststadt, 03.02.2026, 01:30 Uhr

Gemeinsame Suche von Polizei und Feuerwehr führt zu Erfolg

In der vergangenen Nacht wurde die 87-jährige Bewohnerin eines Seniorenzentrums von einer Mitarbeiterin vermisst gemeldet. Die an Demenz erkrankte Frau befand sich gegen 01:30 Uhr nicht mehr in ihrem Zimmer, sodass davon ausgegangen werden musste, dass sie in Schlafbekleidung möglicherweise das Haus verlassen hatte. Aufgrund der Außentemperatur von etwa -7 Grad Celsius wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei Braunschweig wurde dabei von Hundeführern, einem Polizeihubschrauber, der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr (u.a. ein Drohnenteam aus Peine) unterstützt. Rund anderthalb Stunden später wurde die Dame auf dem Boden liegend von einem Passanten gefunden. Sie befand sich etwa 500 m entfernt von ihrem Wohnheim und kam mit starker Unterkühlung ins Krankenhaus.

Torsten Ahrens, Leiter des Polizeikommissariats Süd, sagt dazu: "Mein Dank gilt allen Einsatzkräften und insbesondere dem Passanten, der die Vermisste schlussendlich gefunden hat. Hier war jede Minute entscheidend, damit dieser Einsatz dieses positive Ende haben konnte, das sich alle Beteiligten erhofft hatten!"

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell