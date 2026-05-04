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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen in Wöllersheim

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / WÖLLERSHEIM (erb). Am Montagnachmittag, 4. Mai 2026, führten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth ab 15:45 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle auf der K 317 in der Ortsdurchfahrt Wöllersheim durch.

Die Kontrolle verfolgte einen ganzheitlichen Ansatz und umfasste insbesondere auch die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Bei den ersten Verkehrskontrollen ergaben sich keine oder nur geringfügige Beanstandungen.

Gegen 16:10 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Hildesheim in die Kontrollstelle. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Aufgrund festgestellter Ausfallerscheinungen bestand der Verdacht der Fahruntüchtigkeit.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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