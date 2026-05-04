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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Stromkabeln in der Sandgrube Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen (hel) - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 01.05. 18:00 Uhr, und Sonntag, 03.05.2026 15:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Sandgrube westlich von Duingen verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brechen sie dort gewaltsam Baucontainer und Bauwagen auf und entwenden letztendlich mehrere Meter Stromkabel. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass durch die Täter ein Kraftfahrzeug evtl. Transporter verwendet wurde. Nach Verladen des Diebesgutes flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes, gemacht haben, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Tel. 05181/8073-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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