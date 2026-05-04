Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Streitigkeiten lösen größeren Polizeieinsatz auf der Marienburger Höhe aus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Lautstarke Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen führten gestern Abend (03.05.2026) gegen 19:20 Uhr auf der Marienburger Höhe zu einem Einsatz mit zahlreichen Streifenwagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge steht eine fünfköpfige Gruppe, bestehend aus vier männlichen und einer weiblichen Person, im Verdacht, zunächst widerrechtlich in das Haus einer in der Marienburger Straße wohnenden Familie eingedrungen zu sein.

Darauffolgende Streitigkeiten verlagerten sich anschließend nach draußen. Zwischenzeitlich trafen weitere Angehörige und Bekannte der am Einsatzort ansässigen Familie ein. In der Spitze handelte es sich um etwa 20 Personen. Die Stimmung war aufgeheizt und aggressiv. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits zwei Streifenteams vor Ort, die versuchten, die Parteien zu trennen. Erst durch das Heranführen zusätzlicher Polizeikräfte konnte eine weitere Eskalation vermieden werden.

Gegen 20:15 Uhr war der Einsatz beendet. Die beteiligten Personen erhielten Gefährderansprachen. Zu Folgeeinsätzen kam es nicht.

Die Hintergründe des Konflikts sind bislang unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch, Bedrohung und Körperverletzung zum Nachteil von Mitgliedern der am Einsatzort wohnenden Familie eingeleitet. Diese dauern an.

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