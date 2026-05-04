Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Söhlde-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Söhlde (fri): Am 01.05.2026 betreten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen ca. 01:00 Uhr und 02:00 Uhr ein Grundstück in der Bockmühlenstraße in Söhlde und richten Sachbeschädigungen in Form von Beschädigung der Außenfassade und PV-Anlage an.

Der entstandene Schaden wird zunächst auf ca. 3000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Söhlde, tel. 05129/971020 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

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