Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit vom 30.04.2026 16:00 Uhr bis zum 01.05.2026 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Wohngebiet "An den Steinköpfen" in Alfeld eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter die Abwesenheit der Geschädigten aus und hebelten ein Fenster auf, um in das Objekt zu gelangen.

Der Umfang des Diebesguts ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Hinweise auf auffällige Personen oder Fahrzeuge, die im Bereich "An den Steinköpfen" festgestellt wurden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 05181/80730 entgegen.

Präventionshinweise der Polizei zur Urlaubszeit

Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere vor längerer Abwesenheit einige einfache, aber wirkungsvolle Schutzmaßnahmen zu beachten:

Anwesenheit vortäuschen:

Ein dauerhaft dunkles Haus, volle Briefkästen oder heruntergelassene Rollläden können Hinweise auf Abwesenheit geben. Bitten Sie Nachbarn, Freunde oder Angehörige, regelmäßig nach dem Haus zu sehen, den Briefkasten zu leeren und gegebenenfalls Rollläden zu bewegen. Auch Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können helfen.

Fenster und Türen konsequent sichern:

Schließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer vollständig. Gekippte Fenster gelten aus Sicht von Einbrechern nahezu als offene Fenster. Auch Kellerfenster, Nebeneingänge, Garagen- und Verbindungstüren sollten vor der Abreise sorgfältig überprüft werden.

Keine Urlaubshinweise öffentlich machen: Vermeiden Sie es, Ihre Abwesenheit über soziale Netzwerke, Messenger-Statusmeldungen oder Anrufbeantworter bekannt zu geben. Urlaubsfotos sollten möglichst erst nach der Rückkehr veröffentlicht werden.

Nachbarschaft aufmerksam einbinden:

Informieren Sie vertrauenswürdige Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bitten Sie darum, auf ungewöhnliche Geräusche, fremde Personen oder auffällige Fahrzeuge zu achten. Eine aufmerksame Nachbarschaft kann Einbrüche verhindern oder zur schnellen Aufklärung beitragen.

Wertsachen und Dokumente sicher verwahren: Schmuck, Bargeld, wichtige Unterlagen und andere Wertgegenstände sollten nicht offen im Haus liegen. Nutzen Sie nach Möglichkeit geprüfte Wertbehältnisse oder lagern Sie besonders wertvolle Gegenstände außerhalb der Wohnung sicher ein.

Verdächtiges sofort der Polizei melden:

Beobachten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten, notieren Sie sich nach Möglichkeit Kennzeichen, Personenbeschreibungen, Uhrzeiten und Fluchtrichtungen. Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Weitere Informationen zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen bietet die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes auf der Internetseite www.polizei-beratung.de unter dem Stichwort Einbruchschutz.

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