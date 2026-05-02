PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / HOLLE (lud)

Am 02.05.2026 führte die Polizei Bad Salzdetfurth stationäre Verkehrskontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich durch.

Zu Beginn wurde in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr durch die Polizei Bad Salzdetfurth eine stationäre Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 6 in Höhe der Astenbecker Senke in 31188 Holle durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit. Innerhalb der genannten Kontrollzeit wurden insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Anschließend wurde in der Zeit von 14:20 Uhr bis 15:20 Uhr an der Bundesstraße 243 in Höhe des ARAL-Autohofs in 31167 Bockenem die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht. Innerhalb von einer Stunde wurden sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 99 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Gegen die betroffenen Verkehrsteilnehmenden wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden sensibilisierende Gespräche geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 16:37

    POL-HI: Blitzer-Anhänger beschmiert

    Hildesheim (ots) - Harum/Machtsum -(jb) In der Zeit vom 30.04.2026, 21:30 Uhr und 01.05.2026, 08:00 Uhr wurde der Geschwindigkeits-Mess-Anhänger des Landkreises Hildesheim mit Farbe beschmiert, sodass dieser aktuell unbrauchbar ist. Der Anhänger stand zur Tatzeit in der Lindenallee in Machtsum. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 08:57

    POL-HI: Nordstemmen - Alleinbeteiligt unter Alkoholeinfluss in Graben gefahren

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen, Feldweg der K505 (mak). Am 01.05.2026, gegen 06:50 Uhr, wird der Polizei Sarstedt durch eine Verkehrsteilnehmerin gemeldet, dass in einem Feldweg (öffentlicher Verkehrsraum), welcher von der K505 zwischen den Ortschaften Nordstemmen und Adensen abgeht, ein Pkw im Graben liegen würde. Vor Ort kann festgestellt werden, dass die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren