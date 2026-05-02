Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Bad Salzdetfurth

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Hildesheim (ots)

BOCKENEM / HOLLE (lud)

Am 02.05.2026 führte die Polizei Bad Salzdetfurth stationäre Verkehrskontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich durch.

Zu Beginn wurde in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr durch die Polizei Bad Salzdetfurth eine stationäre Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 6 in Höhe der Astenbecker Senke in 31188 Holle durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit. Innerhalb der genannten Kontrollzeit wurden insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Anschließend wurde in der Zeit von 14:20 Uhr bis 15:20 Uhr an der Bundesstraße 243 in Höhe des ARAL-Autohofs in 31167 Bockenem die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwacht. Innerhalb von einer Stunde wurden sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 99 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Gegen die betroffenen Verkehrsteilnehmenden wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden sensibilisierende Gespräche geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

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