Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfälle durch Reiseverkehr im Zuge des 1. Mai-Feiertages

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Hildesheim (ots)

Hildesheim (hos) Am 01.05.2026 kam es im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Hildesheim zu insgesamt 9 Verkehrsunfällen.

Bereits am Morgen kam es gegen 06:50 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe des Parkplatzes Ambergau zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Hainburg wechselt mit seinem PKW Nissan vom 1. Überholfahrstreifen auf den 2. Überholfahrstreifen ohne auf den von hinten mit hoher Geschwindigkeit herannahenden PKW Tesla eines 52-jährigen Hamburgers zu achten. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden PKW. Beide PKW geraten daraufhin ins Schlingern. Der PKW Nissan prallt im Anschluss gegen einen VW Bus eines 44-jährigen Stuttgarters. Hierbei wurden die 61-jährige Beifahrerin des Nissan, sowie die 41-jährige Beifahrerin des VW-Busses leichtverletzt. Der Fahrer des VW-Busses, sowie sein auf der Rückbank befindliches 13-jähriges Kind werden schwer verletzt. Einer der Schwerverletzten musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die BAB 7 war für die Rettungsarbeiten, sowie die Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt. Im Anschluss lief der Verkehr noch ca. eine Stunde einspurig an der Unfallstelle vorbei. Dies sorgte für ein starke Verkehrsbehinderungen sowie gegen 09:00 Uhr für einen Auffahrunfall auf einer Umgehungsstraße. Hierbei wurde eine 58-jährige Dame leicht verletzt.

Im weiteren Tagesverlauf kam es zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr im Bereich der Baustelle auf der BAB 7 rund um Hildesheim zu insgesamt 6 Auffahrunfällen mit jeweils bis zu 6 Unfallbeteiligten durch stockenden Verkehr. Hierbei wird lediglich eine Person leichtverletzt.

Gegen 12:30 Uhr kommt es auf der BAB 7 in Richtung Kassel, zwischen dem Dreieck Hannover Süd und dem Parkplatz An der Alpe West zu einem weiteren Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 67-jährige Plöner kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigt 17 Felder der Außenschutzplanke.

Durch die genannten Verkehrsunfälle kommt es am heutigen Tage im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Hildesheim in beiden Richtungen zu starken Verkehrsbehinderungen. Hierfür ursächlich war teilweise auch der Gegenverkehr, welcher unnötig die Geschwindigkeit verlangsamte um die Unfallstellen zu begutachten.

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