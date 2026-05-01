Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Alleinbeteiligt unter Alkoholeinfluss in Graben gefahren

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, Feldweg der K505 (mak). Am 01.05.2026, gegen 06:50 Uhr, wird der Polizei Sarstedt durch eine Verkehrsteilnehmerin gemeldet, dass in einem Feldweg (öffentlicher Verkehrsraum), welcher von der K505 zwischen den Ortschaften Nordstemmen und Adensen abgeht, ein Pkw im Graben liegen würde. Vor Ort kann festgestellt werden, dass die 59-jährige Führerin des Ford Fiesta den Feldweg zuvor befahren hat und anschließend rückwärts in einen Graben des Feldwegs gefahren ist. Sie gab an, dass sie sich im Pkw habe schlafen legen wollen. Vor Ort kann durch die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Da ein Atemalkoholtest seitens der Pkw-Führerin vor Ort nicht durchführbar war, wurde ihr auf dem Polizeikommissariat Sarstedt, durch einen Arzt, eine Blutprobe entnommen. Sachschaden im Graben und am Pkw ist nicht entstanden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, infolge Alkoholkonsums, eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

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