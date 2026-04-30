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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zweiräder im Blick

Hildesheim (ots)

Anlässlich des länderübergreifenden Verkehrssicherheitstages "Sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" am 28.04.2026 unternahm Polizeihauptkommissar Christian Koplin, Verkehrssicherheitsberater, zusammen mit Vertretern des ADFC und der Stadt Hildesheim eine Fahrradtour durch die Hildesheimer Innenstadt.

Diese Tour hatte zwei thematische Ziele. Zum einen wurde Hinweise von der Fahrrad- und Freizeitmesse nachgegangen, bei der Besuchende nach gefährlichen Verhaltensweisen im Fahrradverkehr und baulichen Mängeln im Stadtgebiet gefragt wurden. Diese Örtlichkeiten wurden aufgesucht, dokumentiert und bewertet. Verhaltensweisen wie zugeparkte Schutzstreifen wurden dem Stadtordnungsdienst oder der Polizei gemeldet. Das zweite Ziel war, Fahrradhändler zu sensibilisieren, dass nicht jedes zum Verkauf stehende Fahrrad oder E-Bike der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entspricht und verkehrsunsicher sein kann. Dazu wurden "Lenker-Schilder" ausgehändigt, die an den Fahrradlenkern platziert werden sollen.

Auch in den Polizeikommissariaten wurden Zweirad-Aktionen durchgeführt.

Bei den durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt 155 Fahrzeuge, davon 115 Fahrräder und 40 E-Scooter, kontrolliert.

Insgesamt wurden 59 Regelverstöße festgestellt. Dazu zählen unter anderem:

Verstöße bei Radfahrenden

   -	In acht Fällen waren die Radfahrenden auf Gehwegen, der 
Fußgängerzone oder der falschen Seite unterwegs.
   -	In 16 Fällen waren die Radfahrenden von einem elektronischen 
Endgerät wie einem Smartphone abgelenkt.

- In drei Fällen missachteten die Fahrradfahrenden eine rote Ampel.

Verstöße mit Elektrokleinstfahrzeugen (E-Scooter)

   -	In 10 Fällen fuhren die kontrollierten Personen auf Gehwegen, in
der Fußgängerzone oder auf der falschen Seite.
   -	In zwei Fällen befanden sich auf einem E-Scooter zwei Personen.

Folgende Tipps kann jede und jeder Zweiradfahrende beachten, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen und sicher an seinem Ziel anzukommen:

   - "Hör auf die Straße": Die Lautstärke von Kopfhörern sollte 
     bewusst gewählt werden, um Geräusche im Straßenverkehr jederzeit
     wahrnehmen zu können.
   - "Der Schulterblick ist dein Schutzengel": Ein kurzer 
     Schulterblick kann in bestimmten Situationen entscheidend sein.
   - "Der beste Look ist der, der dich schützt": Das Tragen eines 
     Helms oder die richtige Schutzkleidung kann bei einem Unfall 
     Leben retten oder schwere Verletzungen verhindern.
   - "Abstand halten": Abstand schafft den nötigen Raum für 
     Reaktionen.
   - "Tempo anpassen": Eine angepasste Geschwindigkeit hilft, 
     Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Link Pressemeldung PD Göttingen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/6265208

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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