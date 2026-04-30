PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Biker-Safety-Tour und Präventionsaktion "Kaffee statt Knöllchen" am 09.05.2026 - Einladung an die Bevölkerung

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Am 09.05.2026 finden am Roten Berg in Diekholzen die Biker-Safety-Tour sowie die Präventionsaktion "Kaffee statt Knöllchen" statt.

Bisherige Pressemeldung vom 09.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6252091

Der Aktionstag beginnt um 11:15 Uhr mit einer Begrüßung und endet voraussichtlich gegen 17:00 Uhr. Außer der Polizei sind Netzwerkpartner vom ADAC, der Verkehrswacht und der Johanniter-Unfall-Hilfe vor Ort.

Neben Motorradfahrerinnen und -fahrern ist auch die Bevölkerung, insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner, herzlich eingeladen, sich am 09.05.2026 auf dem Parkplatz am Ortsausgang von Diekholzen unterhalb des Roten Berges einzufinden.

Die Plätze für die beiden geführten Biker-Safety-Touren sind bereits vergeben. Es werden jedoch noch 2x2 Plätze vor Ort verlost.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 10:22

    POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Gronau(Leine)- Steintorstraße

    Hildesheim (ots) - (mei) Zwischen dem 29.04.2026, 16:00 Uhr, und dem heutigen Donnerstag, 30.04.2026, 08:00 Uhr, ist es auf der Steintorstraße in einer dort gelegenen Parkbucht zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter hat im o. a. Zeitraum einen in der Parkbucht geparkten Transporter touchiert und ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 18:25

    POL-HI: Größerer Polizeieinsatz in Giesen

    Hildesheim (ots) - GIESEN - (jpm) Die Polizei war heute Mittag (29.04.2026) aufgrund einer zunächst unklaren Lage mit zahlreichen Fahrzeugen in Giesen im Einsatz. Wie sich später herausstellte, soll es zuvor in der Rathausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Kurz nach 12:00 Uhr ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis auf mutmaßliche Schussgeräusche und eventuelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren