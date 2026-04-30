Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Biker-Safety-Tour und Präventionsaktion "Kaffee statt Knöllchen" am 09.05.2026 - Einladung an die Bevölkerung

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Am 09.05.2026 finden am Roten Berg in Diekholzen die Biker-Safety-Tour sowie die Präventionsaktion "Kaffee statt Knöllchen" statt.

Bisherige Pressemeldung vom 09.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6252091

Der Aktionstag beginnt um 11:15 Uhr mit einer Begrüßung und endet voraussichtlich gegen 17:00 Uhr. Außer der Polizei sind Netzwerkpartner vom ADAC, der Verkehrswacht und der Johanniter-Unfall-Hilfe vor Ort.

Neben Motorradfahrerinnen und -fahrern ist auch die Bevölkerung, insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner, herzlich eingeladen, sich am 09.05.2026 auf dem Parkplatz am Ortsausgang von Diekholzen unterhalb des Roten Berges einzufinden.

Die Plätze für die beiden geführten Biker-Safety-Touren sind bereits vergeben. Es werden jedoch noch 2x2 Plätze vor Ort verlost.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell