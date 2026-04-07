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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Allgemeine Verkehrskontrolle auf der Eisenwerkstraße - Drogenvortest positiv

Schwelm (ots)

Am 06.04.2026 befand sich eine Streifenwagenbesatzung auf der "Hauptstraße" in Schwelm. Aufgrund der Fahrweise des vor ihnen fahrenden Autos, entschlossen sie sich, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Im Zuge dessen erhärtete sich der Verdacht auf den möglichen Konsum berauschender Mittel. Dementsprechend wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Der 37-jährige Ennepetaler wurde zwecks einer Blutprobenentnahme auf die Wache Ennepetal verbracht und anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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