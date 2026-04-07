Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Allgemeine Verkehrskontrolle auf der Eisenwerkstraße - Drogenvortest positiv

Schwelm (ots)

Am 06.04.2026 befand sich eine Streifenwagenbesatzung auf der "Hauptstraße" in Schwelm. Aufgrund der Fahrweise des vor ihnen fahrenden Autos, entschlossen sie sich, eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Im Zuge dessen erhärtete sich der Verdacht auf den möglichen Konsum berauschender Mittel. Dementsprechend wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Der 37-jährige Ennepetaler wurde zwecks einer Blutprobenentnahme auf die Wache Ennepetal verbracht und anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

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