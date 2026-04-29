Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Neuer Leiter in der Innenstadtwache

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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Nach mehreren Jahren an der Spitze der Innenstadtwache (ISW) der Polizeiinspektion Hildesheim verabschiedet sich Polizeihauptkommissar Olaf Dauser in den wohlverdienten Ruhestand. Seit 2019 hatte er die Geschäfte dort geführt. Dafür sprachen Michael Weiner, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Göttingen, und Erster Polizeihauptkommissar Thorsten Diederich ihm Dank aus. Er zeichnete sich aus durch eine hohe soziale Kompetenz und prägte die bürgernahe Polizeiarbeit des Teams der Innenstadtwache.

Zum 1. Mai 2026 übernimmt nun Polizeioberkommissar Marcus May die Leitung der ISW. Er ist 37 Jahre alt und lebt mit seiner Familie im Landkreis Hildesheim. Zuvor war er bereits in der ISW als Sachbearbeiter Einsatz- und Streifendienst tätig und bringt darüber hinaus neun Jahre Erfahrung aus dem Einsatz- und Streifendienst in der Stadt Hildesheim mit.

Polizeioberkommissar May betont, dass auch künftig Fahrradfahrende im Fokus der Arbeit stehen. Ein besonderes Augenmerk wird auch die Nutzung von E-Scootern in der Fußgängerzone sein, um die Verkehrssicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger zu erhöhen.

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