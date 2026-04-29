Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Dienstag, 28.04.2026 zwischen 08:20 Uhr und 19:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der AOK, parallel zum Walter-Gropius-Ring, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw ordnungsgemäß in einer der dortigen, hinteren Parkbuchten. Als sie abends zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am Dachholm der Fahrerseite, sowie der Scheibe der hinteren rechten Tür.

Auf Grund des Schadensbildes ist zu vermuten, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um eine Art Transporter oder Lkw handeln könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Beobachtungen im Unfallzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

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