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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Telefonbetrüger geben sich erneut als falsche Polizisten aus
Warnhinweis

Hildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH (erb). Am Nachmittag des 28. April 2026 kam es erneut zu betrügerischen Anrufen durch sogenannte "falsche Polizeibeamte". Zielgruppe waren auch hier insbesondere ältere Menschen.

Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und behaupteten, nahe Angehörige der Angerufenen hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zur angeblichen Freilassung sei nun die Zahlung einer Kaution erforderlich.

Die kontaktierten Seniorinnen und Senioren aus Bockenem und Bad Salzdetfurth erkannten die Betrugsmasche jedoch schnell. Sie verhielten sich vorbildlich, beendeten die Gespräche umgehend und informierten die zuständige Polizeidienststelle.

Ein finanzieller Schaden entstand in keinem der bekannt gewordenen Fälle. Alle Angerufenen waren im Telefonbuch verzeichnet.

Hinweise der Polizei:

   1. Die Polizei fordert am Telefon niemals zur Übergabe von Geld 
      oder Wertsachen auf.
   2. Geben Sie keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse.
   3. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte 
      Personen.
   4. Die Polizei ruft Sie nicht unter der Notrufnummer 110 an. 
      Wählen Sie im Zweifel selbstständig die Ihnen bekannte 
      Rufnummer Ihrer örtlichen Dienststelle oder den Notruf.
   5. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   6. Prüfen Sie, ob ein Eintrag im Telefonbuch erforderlich ist, und
      lassen Sie diesen gegebenenfalls löschen oder einschränken.
   7. Sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Bekannten - 
      insbesondere älteren Menschen - über diese Betrugsmasche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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