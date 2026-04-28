Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte brechen in Firma am Bismarckplatz ein und entwenden Transporter - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Samstagnachmittag, 25.04.2026, 14:00 Uhr, und Montagmorgen, 27.04.2026, 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Malerfachbetrieb am Bismarckplatz. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um mögliche Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den betroffenen Räumlichkeiten und entwendeten neben Werkzeug einen VW-Transporter.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die sonstige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

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