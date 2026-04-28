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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus PKW - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Giesen - Hasede (tko) Am Montag, 27.04.2026, gegen 16.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Straße Vor dem Kampe in Hasede zu einem Diebstahl aus einem PKW durch einen bisher unbekannten männlichen Täter. Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag.

Der Täter wurde als ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, graue Haare, bekleidet mit beigem Jogginganzug, beschrieben.

Nach Zeugenaussagen versuchte der Täter weitere geparkte PKW, u. a. einen braunen PKW Opel, die nicht verschlossen sind, zu öffnen.

Weitere mögliche Geschädigte, insbesondere der Eigentümer des PKW Opel, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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