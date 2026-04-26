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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hildesheim (ots)

Harsum/Rautenberg - (jb) Am 26.04.2026, gg. 02:05 Uhr befuhr ein 37-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Hildesheim die L411 kommend aus Richtung Clauen in Fahrtrichtung Rautenberg. Am Ortseingang Rautenberg überfuhr dieser zunächst die mittlere Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Hiernach fuhr er wieder nach rechts und kollidierte hierbei mit 4 geparkten Autos, die auf einem dortigen Parkstreifen neben der Fahrbahn standen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Jedoch entstand ein geschätzter Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Zwei Pkw, unter anderem der Skoda des Unfallverursachers, mussten abgeschleppt werden. Die aufnehmenden Beamten des PK Sarstedts stellten schnell fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit 2,15 %o, dass er nicht mehr hätte fahren dürfen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit wurde eingeleitet, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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