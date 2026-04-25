Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Personen auf dem Kaliberg in Giesen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen/Siegfried Giesen (jb) - Drei Unbekannte betraten am 25.04.2026 gegen 21:00 Uhr das Gelände des Kaliwerks Siegfried Giesen und bestiegen den dortigen Kaliberg. Dies beobachtete eine Anwohnerin und rief die Polizei, die die Personen jedoch nicht mehr feststellen konnte. Anhand der Stimmen wird davon ausgegangen, dass es sich um Jugendliche handelte. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet. Hinweise zu den Personen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

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