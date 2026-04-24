Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof Derneburg - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (lud)

Am 24.04.2026, im Tatzeitraum von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es am Bahnhof Derneburg in der Bahnhofstraße 41 in 31188 Holle zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Täter den am Bahnhof Derneburg abgestellten und mittels Schloss gesicherten E-Scooter der Marke Xiaomi in schwarz, an welchem eine schwarze Versicherungsplakette angebracht ist.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 400 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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