POL-HI: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025 des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth
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Hildesheim (ots)
BAD SALZDETFURTH (hei)- Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth präsentiert die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Näheres bitten wir der Anlage zu entnehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth
Telefon: 05063 / 901-0
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