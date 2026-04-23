Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Betrieb für Mischanlagen und Maschinen in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) In der Nacht von Mittwoch, 22.04.2026, auf Donnerstag, 23.04.2026, zw. 22:00 - 05:00 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Betrieb für Mischanlagen, Maschinen und Dienstleistungen für die Bauindustrie im Bereich der Hannoverschen Straße in Alfeld verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter die Umzäunung des Betriebes in der Nähe eines Parkplatzes und drangen so gewaltsam auf das Firmengelände ein. Dort entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln mit Buntmetall.

Auf Grund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass durch die Täter ein Kraftfahrzeug evtl. Transporter verwendet wurde. Nach Verladen des Diebesgutes flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes, sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell