Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Unbekannte greifen 20-Jährigen an

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 20-jähriger Hildesheimer soll am Dienstagabend (21.04.2026) von mehreren bislang unbekannten Personen zunächst verfolgt und anschließend zusammengeschlagen worden sein.

Nach ersten Erkenntnissen soll das spätere Opfer gegen 21:30 Uhr in der Speicherstraße aus einer etwa fünf- bis sechsköpfigen Gruppe jüngerer Männer heraus angesprochen worden sein. Der 20-Jährige habe sofort erkannt, dass von der Gruppe offenbar eine Gefahr für ihn ausgehe, und lief weg. In der Hornemannstraße sei er jedoch eingeholt und von mehreren Personen körperlich attackiert worden. Als er laut um Hilfe gerufen habe, seien Anwohner darauf aufmerksam geworden, worauf die Täter geflüchtet seien.

Zu deren Beschreibung liegen bislang nur vage Angaben vor. Demnach soll es sich um dunkel gekleidete Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben.

Der 20-Jährige trug mehrere leichte Blessuren und eine Verletzung am Fuß davon. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Sollte es weitere Zeugen des Vorfalls geben, die noch nicht von der Polizei befragt worden sind und die insbesondere Hinweise zu der Attacke geben können, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

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