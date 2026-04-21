Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(mei)-Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 16.04.2026, 17:00 Uhr und Montag, dem 20.04.2026, 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter mehrere Container auf den Baustellen an der Bundesstraße 240 zwischen Marienhagen und Dunsen auf. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. In dem genannten Zeitraum befanden sich keine Arbeiter auf den Baustellen. Daher werden Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge auf oder an der Baustelle beobachtet haben gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) zu melden.

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